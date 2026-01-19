 Европарламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения ЕС - США | 1news.az | Новости
Европарламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения ЕС - США

First News Media00:03 - Сегодня
Европарламент (ЕП) приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения ЕС - США в свете угроз американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил в интервью телеканалу ZDF глава ведущей фракции ЕП - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер.

"Первое решение, которое мы уже приняли минувшей ночью, заключается в том, что ратификация этого соглашения между Европой и Соединенными Штатами от лета прошлого года приостанавливается. Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС", - сказал Вебер. По его словам, приостановка ратификации является первым сигналом Вашингтону.

"Трамп минувшей ночью многое потерял", - утверждал лидер ЕНП.

26 января у европарламентариев было запланировано голосование по поводу позиции ЕП в отношении отмены пошлин на американские промышленные товары - это один из ключевых пунктов соглашения, заключенного между Брюсселем и Вашингтоном летом 2025 года. Однако, по данным газеты Politico, некоторые депутаты, разгневанные заявлениями Трампа, "не хотят, чтобы голосование состоялось, заморозив тем самым решение об отмене тарифов".

