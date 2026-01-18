 Фонд Нобеля: Премия мира 2025 года не может быть передана Трампу даже символически | 1news.az | Новости
В мире

Фонд Нобеля: Премия мира 2025 года не может быть передана Трампу даже символически

First News Media23:56 - 18 / 01 / 2026
Фонд Нобеля: Премия мира 2025 года не может быть передана Трампу даже символически

Нобелевская премия мира 2025 года, присужденная лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, не может быть ему передана другому человеку, говорится в заявлении Фонда Нобеля, опубликованном в Х.

Указывается, что премия не подлежит перераспределению даже символически после её объявления, решение Мачадо вручить награду Трампу на их встрече 15 января в Белом доме не меняет получателя премии.

Нобелевский фонд стремится «защитить достоинство Нобелевских премий и их учреждение» и поддерживать «волю Альфреда Нобеля и ее положения», говорится в заявлении.

«...Премии должны присуждаться тем, кто «принес наибольшую пользу человечеству», и в нем указывается, кто имеет право присуждать каждую соответствующую премию. Таким образом, премия не может быть передана или распределена дальше, даже символически», - подчеркивает Фонд.

Мачадо получила награду в октябре 2025 года. Трамп открыто лоббировал присуждение ей Нобелевской премии мира 2025 года, но вместо этого эта награда была присуждена Мачадо за ее «усилия по продвижению демократии в Венесуэле», как заявили в Нобелевском комитете после ее победы, в том числе «в условиях постоянно усиливающегося авторитаризма в Венесуэле», говорится на сайте, посвященном Нобелевской премии.

296

Фонд Нобеля: Премия мира 2025 года не может быть передана Трампу даже символически

