СМИ: Путин в разговоре с Трампом по телефону потребовал контроля над всей ДНР

First News Media07:20 - Сегодня
СМИ: Путин в разговоре с Трампом по телефону потребовал контроля над всей ДНР

В телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин потребовал перехода всей Донецкой народной республики (ДНР) под контроль армии России.

Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с содержанием беседы.

Они утверждают, что в обмен на ДНР глава РФ готов уступить территории Запорожской и Херсонской областей.

Газета называет это «несколько менее масштабным территориальным требованием», чем то, о котором президент РФ говорил в августе на саммите с Трампом на Аляске.

Один из источников отметил, что некоторые представители Белого дома сочли это прогрессом. По словам другого высокопоставленного дипломата из Европы, на Украине вряд ли воспримут это так.

«Это все равно, что продать им (украинцам. — «Газета.Ru») их собственную ногу в обмен на ничто », — сказал источник.

Путин и Трамп провели телефонные переговоры за день до встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Источник: Газета

