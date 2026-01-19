Власти Норвегии пытались донести до Трампа, что не могут присудить ему Нобелевку

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что неоднократно объяснял президенту США Дональду Трампу, что власти скандинавской страны не могут повлиять на решение Нобелевского комитета о присуждении Нобелевской премии.

«Что касается Нобелевской премии мира, я несколько раз четко объяснял Трампу то, что и так хорошо известно, а именно то, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии», - сказал он агентству Bloomberg в ответ на письмо Трампа.

Ранее журналист телеканала PBS Ник Шифрин опубликовал адресованное Стёре письмо Трампа, в котором американский лидер заявил, что больше не считает себя обязанным думать о мире и может заботиться об интересах Соединенных Штатов, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Глава вашингтонской администрации также утверждал, что для мировой безопасности необходимо установление полного контроля США над Гренландией.