В Огузе возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку деревьев - ФОТО

В селе Падар Огузского района проводится следствие по факту вырубки тополей и причинения природе материального ущерба на сумму свыше 6000 манатов.

В ходе мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, задержан 51-летний Илькин Мустафаев, подозреваемый в вырубке деревьев, сообщает 1news.az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД.

По факту в Огузском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, расследование продолжается.