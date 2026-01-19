Снегопад в Габале затруднил движение к горным селам - ФОТО

Снег, идущий на протяжении двух дней, осложнил транспортное сообщение с горными селами Габалинского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщает APA.

Сильный снегопад и морозы привели к возникновению проблем на дорогах в горной местности.

В частности, затруднено движение в отдаленном высокогорном селе Лаза - на данный момент проезд туда ограничен. Местные жители ожидают принятия соответствующих мер со стороны профильных структур.

Исполнительный представитель села Лаза Юсиф Джаббаров сообщил, что в настоящее время на проезжую часть наносится песчано-солевая смесь, принимаются необходимые меры для восстановления движения.