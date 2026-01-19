Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости европейцев отстоять суверенитет Гренландии и Дании

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявила, что «вместе мы твердо придерживаемся нашего обязательства защищать суверенитет Гренландии и Королевства Дания».

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.

«Мы всегда будем защищать наши стратегические экономические интересы и интересы безопасности. Мы встретим эти вызовы нашей европейской солидарности со стойкостью и решимостью», - подчеркнула глава Еврокомиссии.