В мире

США усиливают контроль: проверят 55 млн виз, включая азербайджанцев

First News Media11:05 - Сегодня
Американские власти постоянно проверяют обладателей виз США и аннулируют их при нарушениях законодательства.

Об этом сообщил представитель госдепа Ян Бейтсон, передает РИА Новости.

«Сейчас визы США есть у 55 миллионов человек, их проверяют постоянно. Нарушил закон - визу аннулируют», — сказал он, отметив, что администрация президента считает визы привилегиями, а не правом.

Представитель госдепа рассказал, что в 2025 году ведомство аннулировало 100 тыс. виз, что более чем в два раза больше, чем в 2024 году. Среди аннулированных были студенческие визы — 8 тысяч, а также 2,5 тысячи рабочих виз категории H-1B.

14 января Госдепартамент США приостановил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, пока ведомство «не проведет переоценку процесса» выдачи виз.

Телеканал Fox News сообщил, что такое решение Госдеп принял «в целях борьбы с заявителями», которые, по мнению чиновников, «могут стать обузой для государства».

Отметим, что ограничения коснутся граждан 75 стран, в том числе Азербайджана, Армении, России, Бразилии, Ирана, Ирака и т.д.

Подчеркнем, что речь идет именно об иммиграционных визах (виза, которая позволяет человеку переехать в другую страну на постоянное жительство – прим. ред.), новые меры не затронули туристические, учебные или краткосрочные рабочие визы.

«Администрация президента США Дональда Трампа положит конец злоупотреблениям иммиграционной системой Америки со стороны тех, кто стремится украсть богатство американского народа», - цитирует Washington Post Politics представителя Госдепартамента Томми Пиготта.

Т.Пиггот заявляет, что оформление иммиграционных виз гражданам 75 стран (полный список стран представлен ниже – прим. ред.) будет приостановлено, пока Госдепартамент не пересмотрит процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут пользоваться социальным обеспечением и государственными пособиями.

