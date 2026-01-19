 Прогресс в армяно-турецких отношениях поможет нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - Рубинян | 1news.az | Новости
Прогресс в армяно-турецких отношениях поможет нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - Рубинян

First News Media14:23 - Сегодня
Прогресс в нормализации отношений между Арменией и Турцией не только не навредит процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, но и поможет ему, придав новый импульс.

Об этом заявил заместитель вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян на брифинге, комментируя тот факт, что Турция продолжает связывать процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией с текущим процессом между Ереваном и Баку.

«В нашей позиции ничего не изменилось. Процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном — это разные процессы, но поскольку мы находимся в одном регионе, они могут взаимодействовать друг с другом. Мы считаем, что прогресс в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией не только не навредит процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, но и поможет, придав ему новый импульс», — отметил зампред Нацсобрания.

Он подчеркнул, что нельзя не отметить огромный прогресс в армяно-азербайджанском процессе, о чем свидетельствует подписанная 8 августа в Вашингтоне декларация о мире и открытие транзита грузов по железной дороге.

«В целом, я думаю, что процессы движутся в позитивном направлении, мы уже видим некоторые результаты, а другие еще увидим», — сказал Рубинян.

Источник: Арменпресс

