Изменения в Трудовом кодексе: Кому будут платить двойную зарплату?

Президент Азербайджана утвердил изменения в Трудовой кодекс - новые поправки усиливают защиту трудовых прав в Азербайджане и укрепляют правовую базу для регулирования отношений между работодателем и работником в соответствии с международными стандартами и принципами.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Одним из важных изменений является то, что при оплате труда за работу в дни отдыха, голосования, нерабочие праздничные дни и дни общенационального траура теперь учитывается не только дневной, но и почасовой тарифный оклад. Таким образом, в эти дни для работников с повременной системой оплаты труда заработная плата будет начисляться в размере двойного дневного и почасового тарифного оклада, для работников со сдельной оплатой - в размере двойной сдельной ставки, а для работников с месячной оплатой, если работа выполнялась в пределах нормы месячного рабочего времени, оплата производится не ниже суммы дневного и почасового оклада; если же работа выполнялась сверх нормы, заработная плата начисляется не ниже двойного дневного и почасового оклада».

Депутат подчеркивает, что одним из важных изменений является введение в Трудовой кодекс понятия почасового должностного оклада: «В Азербайджане наблюдается тенденция к активизации работы в этом направлении. Включение почасового должностного оклада в кодекс было важным шагом с точки зрения защиты трудовых прав работников и обеспечения их более высокой заработной платой».

Вугар Байрамов подчеркивает, что в некоторых случаях рабочее время в эти дни не охватывает полный рабочий день, а лишь определённое количество часов: «Новые изменения позволят на практике выплачивать сотрудникам доплату за каждый отработанный час. Например, если почасовая ставка работника составляет 30 манатов, и он продолжал работать в дни отдыха, голосования, нерабочие праздничные дни и дни общенационального траура в течение 4 часов дополнительной работы, то за эти часы начисление составит не 120 манатов, а не менее 240 манатов. Кроме того, учитывая обсуждение перехода на почасовой режим работы в Азербайджане, это позволит системе оплаты труда соответствовать международным стандартам».

