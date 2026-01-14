 Граждане Ирана через сухопутную границу направляются в Турцию - ФОТО | 1news.az | Новости
Граждане Ирана через сухопутную границу направляются в Турцию - ФОТО

First News Media19:45 - Сегодня
Десятки граждан Ирана через сухопутную границу направились в Турцию.

Как сообщает Reuters, через пограничный КПП «Капыкёй» иранцы проникли на территорию турецкой провинции Ван.

По информации двух анонимных источников, после того как ряд стран призвали своих граждан покинуть Иран, наблюдается рост числа людей, переходящих из Ирана на территорию Турции.

Несмотря на это, представитель пограничной службы на ирано-турецкой границе заявил, что ситуация не является чрезвычайной и не отмечено существенного увеличения числа иранцев, направляющихся к КПП.

Отметим, что в Иране уже несколько дней отключён Интернет. По данным базирующегося в США Агентства новостей правозащитных активистов (HRANA), число погибших в ходе протестных акций достигло 2571 человека, тысячи людей арестованы.

