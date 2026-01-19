Премьер-министр Чехии посетит Азербайджан

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует совершить визит в Азербайджан.

Об этом сообщил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

Дипломат отметил, что основной темой переговоров станут вопросы энергетики.

По словам посла, в рамках Давосского форума состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой будет обсуждено двустороннее сотрудничество.

«Энергетическая сфера является для нас важным направлением сотрудничества с Азербайджаном. Как вы знаете, Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти для наших предприятий. Поэтому данная сфера станет основной темой переговоров», — сообщил посол.

Источник: АПА