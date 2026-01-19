 Лейла Алиева посетила в Эфиопии центр государственных услуг MESOB - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла Алиева посетила в Эфиопии центр государственных услуг MESOB - ФОТО

First News Media12:45 - Сегодня
Лейла Алиева в рамках визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия посетила центр государственных услуг MESOB, расположенный в столице Аддис-Абебе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейлу Алиеву встретил федеральный комиссар (министр) государственной службы Эфиопии Мекурия Хайле.

Было отмечено, что созданный по модели ASAN xidmət MESOB представляет собой современную платформу, функционирующую по принципу «одного окна», облегчающую гражданам доступ к важным государственным услугам. MESOB, объединяющий более 140 услуг федеральных агентств в одном цифровом и физическом центре, обеспечивает более быстрое, удобное и надежное предоставление государственных услуг.

Следует отметить, что в мае 2024 года между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и соответствующим ведомством Эфиопии был подписан Меморандум о взаимопонимании по внедрению опыта ASAN xidmət в этой стране.

В ходе проведенной 14 ноября 2024 в рамках COP29 встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Эфиопии Тайе Ацке-Селассие года эфиопская сторона выразила заинтересованность в применении опыта ASAN xidmət в стране и попросила поддержку Азербайджана в этом направлении.

За прошедший период специалисты Государственного агентства провели тренинги для государственных служащих Эфиопии, подготовили юридические и другие необходимые документы по применению опыта ASAN xidmət в Эфиопии, а также рекомендательные документы на основе технологических решений, используемых в центрах ASAN xidmət, определили единый стандарт услуг.

