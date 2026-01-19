Трамп пригласил и Путина войти в «Совет мира» по Газе

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, эта возможность изучается.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав «Совета мира». В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», - сообщил Песков. «Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы», - добавил он.