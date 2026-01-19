Погода на вторник: В Баку ожидается мокрый снег, усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 20 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается холодная погода с периодическими осадками, которые местами будут усиливаться: ожидается мокрый снег, в сравнительно высоких районах - снег. Умеренный северный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью и днём составит +0…+3 °C. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм рт. ст., относительная влажность - 75–85 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки: мокрый снег и снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными и сильными. Местами будет туман. Западный ветер в отдельных районах местами усилится.

Температура воздуха ночью - от −2 до −6 °C, днём - от −2 до +2 °C; в горах ночью - от −8 до −13 °C, в высокогорных районах - от −13 до −18 °C, днём - от −3 до −8 °C.

В основном на горных и предгорных дорогах образуется гололёд.