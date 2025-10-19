 Спикер Милли Меджлиса встретилась с генеральным секретарём МПС | 1news.az | Новости
Политика

Спикер Милли Меджлиса встретилась с генеральным секретарём МПС

First News Media22:02 - Сегодня
Спикер Милли Меджлиса встретилась с генеральным секретарём МПС

Находящаяся в Женеве (Швейцария) спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась на полях 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) с генеральным секретарём организации Мартином Чунгонгом.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече обсуждались вопросы текущего и будущего сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским Союзом. Стороны с удовлетворением вспомнили свои предыдущие встречи и отметили существенный вклад таких контактов в развитие связей с организацией и между нашими странами.

Во время беседы подчёркивалось, что подобные мероприятия служат важными и выгодными площадками с точки зрения обсуждения важнейших международных вопросов. Была подчёркнута весомая роль МПС в деле углубления сотрудничества между государствами-участниками организации.

