Между Азербайджаном и Таиландом состоялись первые политические консультации

Первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таиланда прошли в Бангкоке в рамках визита туда заместителя главы азербайджанского МИД Эльнура Мамедова 11-12 декабря.

Делегацию Таиланда на консультациях возглавлял замминистра иностранных дел Виджават Исарабхакди.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании о политконсультациях между МИДами Азербайджана и Таиланда.

Далее были обсуждены текущее состояние и перспективы развития связей между двумя странами в политической, торгово-экономической, культурной и туристической сферах.

Была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами на многосторонних платформах.

Противоположная сторона была проинформирована о мирной повестке Азербайджана, мерах по разминированию освобожденных территорий, а также о широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению, проводимых на этих территориях.

На встрече с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пуангкеткеовым было выражено удовлетворение текущим уровнем политических отношений между двумя странами, и отмечено, что открытие посольства и первые политические консультации будут способствовать укреплению сотрудничества в различных областях.

В то же время, Э.Мамедов встретился с президентом Национальной ассамблеи и спикером Палаты представителей Таиланда Ванмухаммадноором Матха. На встрече была отмечена важная роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, а также с удовлетворением подчеркнуто эффективное сотрудничество, сложившееся на многосторонних межпарламентских платформах.