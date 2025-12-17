 В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

First News Media20:17 - Сегодня
В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

17 декабря в Баку началось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на сообщение Минобороны.
В рамках заседания заместитель министра обороны Азербайджанской Республики − генеральный директор Агиль Гурбанов провёл встречу с турецкой делегацией во главе со вторым начальником Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генералом армии Левентом Эргюном.
Генеральный директор А.Гурбанов отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, в том числе в военной области, и подчеркнул важность расширения этого сотрудничества для обеих сторон.
Выразив уверенность в том, что проводимые встречи и реализуемые совместные мероприятия и впредь будут иметь интенсивный характер, генерал армии Л.Эргюн отметил эффективность обмена опытом для армий обеих стран.
В ходе встречи были проведены широкие обсуждения механизмов текущей деятельности в сфере военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
На очередном этапе заседания Военного диалога рабочими подгруппами было проанализировано нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества, был проведен обмен мнениями по основным векторам деятельности, направленным на выполнение предстоящих задач.
В рамках 17-го заседания Военного диалога высокого уровня, которое продлится до 19 декабря, в Управлении международного военного сотрудничества и в Национальном университете обороны состоятся встречи рабочих подгрупп.

Поделиться:
238

Актуально

В мире

В Агдаме местный житель подорвался на мине во время полевых работ

Экономика

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли ...

Политика

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией ...

Общество

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами ...

Политика

В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

МИД Азербайджана поздравил Бутан с национальным праздником

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией историческими

Сахиба Гафарова: Прогресс в мирном процессе доказывает предвзятость антиазербайджанских резолюций Европарламента

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

AnewZ снял документальный фильм-расследование о Рубене Варданяне - ВИДЕО

Между Азербайджаном и Таиландом состоялись первые политические консультации

Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева

В Конгресс США внесен законопроект об отмене ограничений на предоставление помощи Азербайджану

Последние новости

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО

Сегодня, 22:40

В Агдаме местный житель подорвался на мине во время полевых работ

Сегодня, 22:20

Тяжелое ДТП в Баку: один автомобиль врезался в автозаправку, другой отбросило на 100 метров - ФОТО

Сегодня, 22:00

ФИФА сообщила о рекордном призовом фонде чемпионата мира по футболу 2026 года

Сегодня, 21:45

В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

Сегодня, 21:40

Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС

Сегодня, 21:20

Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

Сегодня, 21:02

Путин появится в Простоквашино

Сегодня, 20:50

Индийская авиакомпания нашла свой самолет, потерянный 13 лет назад

Сегодня, 20:32

В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

Сегодня, 20:17

Британия требует от Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд, полученных от продажи «Челси»

Сегодня, 20:01

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Сегодня, 19:46

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Сегодня, 19:30

Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА

Сегодня, 19:15

Срок ареста мэра Гюмри Вардана Гукасяна продлён

Сегодня, 19:00

«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО

Сегодня, 18:48

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

Сегодня, 18:35

МИД Азербайджана поздравил Бутан с национальным праздником

Сегодня, 18:29

Готовили ли детям еду из испорченного мяса? - Официальный ответ Агентства пищевой безопасности

Сегодня, 18:17

В Азербайджане обсудили возможность создания Алиментного фонда

Сегодня, 18:06
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00