В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

В селе Йени Гюн Агстафинского района отец избивал и подвергал пыткам своих малолетних детей.

Об этом рассказала Qafqazinfo мать детей - Гюнель Байрамова.

По словам матери, её супруг, 42-летний житель села Орудж Алиев, мучил детей из-за конфликтов между ними.

Гюнель Байрамова рассказала, что после очередной ссоры она ушла в дом отца. Позже, воспользовавшись отсутствием мужа, она пришла навестить детей. Разозлившийся из-за этого супруг подверг детей пыткам:

«Тела детей покрыты ссадинами. Они прошли осмотр у врача. Ноги девочки все в синяках. Он бил их палкой. Вчера я была на траурном мероприятии и принесла оттуда детям еду. Он избил их за то, что они встретились с матерью. Мои дети малолетние: один учится в четвёртом классе, другой - в третьем, третий - в первом. Муж злоупотребляет алкоголем. Из-за ревности избивает меня. Два года назад он бил детей шнуром».

Малолетние дети подтвердили сказанное матерью. Они сообщили, что отец избивал их и мать различными предметами и подвергал пыткам:

«Он говорил: иди купи сигареты и двухлитровую бутылку пива. Потом мы приходили домой, и он бил нас — кулаками по спине, по животу», - рассказал один из детей.

Сообщается, что сначала детей поместили в больницу.

В Агстафинской районной больнице заявили, что в ходе осмотра у детей серьёзных телесных повреждений выявлено не было.

Отмечается, что это второй брак как для женщины, так и для мужчины. Официального брака между ними нет.

В связи с инцидентом в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что в Агстафинском районном отделе полиции назначена соответствующая экспертиза. По результатам расследования делу будет дана правовая оценка.

По полученной Qafqazinfo информации, Орудж Алиев был задержан правоохранительными органами.