 В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

В селе Йени Гюн Агстафинского района отец избивал и подвергал пыткам своих малолетних детей.

Об этом рассказала Qafqazinfo мать детей - Гюнель Байрамова.

По словам матери, её супруг, 42-летний житель села Орудж Алиев, мучил детей из-за конфликтов между ними.

Гюнель Байрамова рассказала, что после очередной ссоры она ушла в дом отца. Позже, воспользовавшись отсутствием мужа, она пришла навестить детей. Разозлившийся из-за этого супруг подверг детей пыткам:

«Тела детей покрыты ссадинами. Они прошли осмотр у врача. Ноги девочки все в синяках. Он бил их палкой. Вчера я была на траурном мероприятии и принесла оттуда детям еду. Он избил их за то, что они встретились с матерью. Мои дети малолетние: один учится в четвёртом классе, другой - в третьем, третий - в первом. Муж злоупотребляет алкоголем. Из-за ревности избивает меня. Два года назад он бил детей шнуром».

Малолетние дети подтвердили сказанное матерью. Они сообщили, что отец избивал их и мать различными предметами и подвергал пыткам:

«Он говорил: иди купи сигареты и двухлитровую бутылку пива. Потом мы приходили домой, и он бил нас — кулаками по спине, по животу», - рассказал один из детей.

Сообщается, что сначала детей поместили в больницу.

В Агстафинской районной больнице заявили, что в ходе осмотра у детей серьёзных телесных повреждений выявлено не было.

Отмечается, что это второй брак как для женщины, так и для мужчины. Официального брака между ними нет.

В связи с инцидентом в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что в Агстафинском районном отделе полиции назначена соответствующая экспертиза. По результатам расследования делу будет дана правовая оценка.

По полученной Qafqazinfo информации, Орудж Алиев был задержан правоохранительными органами.

Поделиться:
369

Актуально

В мире

В Агдаме местный житель подорвался на мине во время полевых работ

Экономика

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли ...

Политика

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией ...

Общество

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами ...

Общество

Тяжелое ДТП в Баку: один автомобиль врезался в автозаправку, другой отбросило на 100 метров - ФОТО

В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Установлена личность родителей малолетнего ребенка, найденного в Сумгайыте

Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платёжной системы Paysis - Причина

Гасан Эйюбов отправлен на пенсию

Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

Последние новости

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО

Сегодня, 22:40

В Агдаме местный житель подорвался на мине во время полевых работ

Сегодня, 22:20

Тяжелое ДТП в Баку: один автомобиль врезался в автозаправку, другой отбросило на 100 метров - ФОТО

Сегодня, 22:00

ФИФА сообщила о рекордном призовом фонде чемпионата мира по футболу 2026 года

Сегодня, 21:45

В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

Сегодня, 21:40

Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС

Сегодня, 21:20

Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

Сегодня, 21:02

Путин появится в Простоквашино

Сегодня, 20:50

Индийская авиакомпания нашла свой самолет, потерянный 13 лет назад

Сегодня, 20:32

В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

Сегодня, 20:17

Британия требует от Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд, полученных от продажи «Челси»

Сегодня, 20:01

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Сегодня, 19:46

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Сегодня, 19:30

Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА

Сегодня, 19:15

Срок ареста мэра Гюмри Вардана Гукасяна продлён

Сегодня, 19:00

«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО

Сегодня, 18:48

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

Сегодня, 18:35

МИД Азербайджана поздравил Бутан с национальным праздником

Сегодня, 18:29

Готовили ли детям еду из испорченного мяса? - Официальный ответ Агентства пищевой безопасности

Сегодня, 18:17

В Азербайджане обсудили возможность создания Алиментного фонда

Сегодня, 18:06
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00