Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Азербайджанские дзюдоисты добились прекрасного результата на Гран-При Гвадалары.

На мексиканском татами команда завоевала шесть золотых и три бронзовые награды, заняв первое место в общем зачете. Первую победу после триумфальной Олимпиады в Париже отпраздновали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

После серии неудач, связанных с ранними поражениями на чемпионате мира и Гран-При Лимы, на Хидаята обрушилась критика. Но в Гвадалахаре олимпийский чемпион дал достойный ответ, поднявшись на высшую ступеньку пьедестала почета. В финале он в фирменной манере бросил на иппон Чусниддина Керимова из Чехии. Мастерство и класс Гейдарова никуда не делся и наверняка эта победа придаст ему большей психологической устойчивости. Она пришла в самый нужный момент и один из лидеров сборной доказал, что все так же опасен и наверняка теперь будет только прибавлять.

Открыл счет победам в текущем году и З.Коцоев. Олимпийский чемпион по ходу сезона завоевал серебро на чемпионате Европы, затем выиграл бронзу на чемпионате мира и теперь победил в Гвадалахаре. В финале он оказался сильнее итальянца Дженнаро Пирелли. Таким образом, Зелим реваншировался за неудачу на Гран-При в Лиме, где занял пятое место.

Приятной неожиданностью стал триумф Вусала Галандарзаде. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди юниоров сменил категорию, перейдя в вес до 81 кг. И одна из первых проб сил в новом весе принесла победу. Из пяти проведенных схваток Галандарзаде три завершил досрочно, в том числе и финал против финна Еету Иханамаки. Для него эта первая медаль Мирового тура в новом весе – и сразу золотая!

Мощно выступил тяжеловес Ушанги Кокаури (+100 кг), который в решающей схватке выиграл у двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека. Он не впервые побеждает чешского гиганта – ранее Ушанги уже дважды огорчал титулованного соперника. Кокаури показал, что находится на подъеме, а победа на этапе Мирового тура для него первая в карьере. Хотя опытнейший тяжеловес имеет богатейший послужной список.

Напомнил о себе Балабей Агаев (60 кг), выигравший уже второй турнир в этом году. После первого места на «Большом шлеме» в Душанбе он оказался сильнейшим и в Лиме. Во всех проведенных схватках Балабей одержал досрочные победы, а в решающем поединке за 27 секунд до конца основого времени поймал на прием бразильца Микеле Августо. Словом, позиции Агаева достаточно прочны, а если спортсмен будет так же стабилен, то может замахнуться на новые высоты.

В свою очередь, одним из дзюдоистов, отличившимся на двух подряд стартах на Американском континенте, оказался Руслан Пашаев. После бронзы на Гран-При в Лиме, он одержал победу в Гвадалахаре. Финал против финна Лукаса Саха перетек в дополнительное время, где азербайджанский атлет использовал свой шанс.

В этом году Пашаев собрал внушительную коллекцию медалей, учитывая и победу на «Большом шлеме» в Париже.

Также вслед за Лимой на пьедестал почета в Мексике поднялся и Ахмед Юсифов (60 кг). После серебра Перу в Гвадалахаре он стал третьим. Тогда как победитель Гран-При Лимы Мурад Фатиев (90 кг) на сей раз завоевал бронзу. Также бронза в активе Рашида Мамедалиева (73 кг), а Зелим Цкаев (81 кг) остановился в шаге от награды, став пятым.

Словом, команда прошла проверку перед ноябрьскими Играми Исламской Солидарности в Эр-Рияде, где дзюдоисты также рассчитывают показать максимум.

Ниджат Асланов