 Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

First News Media15:42 - Сегодня
Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Азербайджанские дзюдоисты добились прекрасного результата на Гран-При Гвадалары.

На мексиканском татами команда завоевала шесть золотых и три бронзовые награды, заняв первое место в общем зачете. Первую победу после триумфальной Олимпиады в Париже отпраздновали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

После серии неудач, связанных с ранними поражениями на чемпионате мира и Гран-При Лимы, на Хидаята обрушилась критика. Но в Гвадалахаре олимпийский чемпион дал достойный ответ, поднявшись на высшую ступеньку пьедестала почета. В финале он в фирменной манере бросил на иппон Чусниддина Керимова из Чехии. Мастерство и класс Гейдарова никуда не делся и наверняка эта победа придаст ему большей психологической устойчивости. Она пришла в самый нужный момент и один из лидеров сборной доказал, что все так же опасен и наверняка теперь будет только прибавлять.

Открыл счет победам в текущем году и З.Коцоев. Олимпийский чемпион по ходу сезона завоевал серебро на чемпионате Европы, затем выиграл бронзу на чемпионате мира и теперь победил в Гвадалахаре. В финале он оказался сильнее итальянца Дженнаро Пирелли. Таким образом, Зелим реваншировался за неудачу на Гран-При в Лиме, где занял пятое место.

Приятной неожиданностью стал триумф Вусала Галандарзаде. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди юниоров сменил категорию, перейдя в вес до 81 кг. И одна из первых проб сил в новом весе принесла победу. Из пяти проведенных схваток Галандарзаде три завершил досрочно, в том числе и финал против финна Еету Иханамаки. Для него эта первая медаль Мирового тура в новом весе – и сразу золотая!

Мощно выступил тяжеловес Ушанги Кокаури (+100 кг), который в решающей схватке выиграл у двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека. Он не впервые побеждает чешского гиганта – ранее Ушанги уже дважды огорчал титулованного соперника. Кокаури показал, что находится на подъеме, а победа на этапе Мирового тура для него первая в карьере. Хотя опытнейший тяжеловес имеет богатейший послужной список.

Напомнил о себе Балабей Агаев (60 кг), выигравший уже второй турнир в этом году. После первого места на «Большом шлеме» в Душанбе он оказался сильнейшим и в Лиме. Во всех проведенных схватках Балабей одержал досрочные победы, а в решающем поединке за 27 секунд до конца основого времени поймал на прием бразильца Микеле Августо. Словом, позиции Агаева достаточно прочны, а если спортсмен будет так же стабилен, то может замахнуться на новые высоты.

В свою очередь, одним из дзюдоистов, отличившимся на двух подряд стартах на Американском континенте, оказался Руслан Пашаев. После бронзы на Гран-При в Лиме, он одержал победу в Гвадалахаре. Финал против финна Лукаса Саха перетек в дополнительное время, где азербайджанский атлет использовал свой шанс.

В этом году Пашаев собрал внушительную коллекцию медалей, учитывая и победу на «Большом шлеме» в Париже.

Также вслед за Лимой на пьедестал почета в Мексике поднялся и Ахмед Юсифов (60 кг). После серебра Перу в Гвадалахаре он стал третьим. Тогда как победитель Гран-При Лимы Мурад Фатиев (90 кг) на сей раз завоевал бронзу. Также бронза в активе Рашида Мамедалиева (73 кг), а Зелим Цкаев (81 кг) остановился в шаге от награды, став пятым.

Словом, команда прошла проверку перед ноябрьскими Играми Исламской Солидарности в Эр-Рияде, где дзюдоисты также рассчитывают показать максимум.

Ниджат Асланов

Поделиться:
427

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в ...

Политика

Закир Гасанов находится с визитом в Узбекистане - ФОТО

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

Президент «Барселоны» объявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Три боксера из Азербайджана одержали победу на чемпионате Европы в Черногории

Украина обыграла Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» впервые с января 2016 года

Последние новости

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Сегодня, 21:00

Арестована дочь Низами Рамзи

Сегодня, 20:40

Спецпредставитель Президента Азербайджана встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

Сегодня, 20:20

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Сегодня, 20:00

Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

Сегодня, 19:43

Сахиба Гафарова на Ассамблее Межпарламентского союза коснулась вопроса судьбы пропавших без вести лиц

Сегодня, 19:27

Xiaomi представляет новое поколение AIoT-устройств для умного дома, носимых гаджетов и развлечений - ФОТО

Сегодня, 19:10

Закир Гасанов находится с визитом в Узбекистане - ФОТО

Сегодня, 18:50

Сокращен интервал между станциями метро «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи»

Сегодня, 18:34

Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

Сегодня, 18:10

ЕС рассматривает создание нового формата сотрудничества вместо «Восточного партнерства»

Сегодня, 17:52

Каллас: Главы МИД ЕС не пришли к согласию по новому пакету санкций против России

Сегодня, 17:30

Ведется строительство дорог, соединяющих два поселка с трассой Зыхский круг - Аэропорт» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:26

Колумбия отозвала своего посла в США из-за угроз Трампа

Сегодня, 17:17

В Азербайджане несовершеннолетнюю девочку хотели выдать за 35-летнего мужчину

Сегодня, 17:16

Метеочувствительным людям рекомендовано быть внимательными в этот день

Сегодня, 17:03

Из искусственного озера в Гала извлечено тело человека

Сегодня, 17:00

Пашинян обсудил со Львом XIV мир на Южном Кавказе

Сегодня, 16:55

Итальянская пресса широко осветила официальный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан - ФОТО

Сегодня, 16:50

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Маленький Мирисмаил, переживший ампутацию глаза, нуждается в срочном лечении - ФОТО

Сегодня, 16:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10