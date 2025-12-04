 Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов за один календарный год | 1news.az | Новости
Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов за один календарный год

First News Media12:00 - Сегодня
Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов за один календарный год

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов, забитых за один календарный год.

Мячи француза в ворота «Атлетика» (3:0) в 19-м туре Ла Лиги стали для него 61-м и 62-м в 2025 году. Таким образом, нападающий превзошёл достижение португальца Криштиану Роналду, забившего в 2014 году 61 гол.

Лидером рейтинга является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В 2012 году он записал на свой счёт 91 забитый мяч.

Топ-10 лучших бомбардиров за один календарный год в истории:

1. Лионель Месси (2012) — 91 гол.
2. Герд Мюллер (1972) — 85 голов.
3. Пеле (1958) — 75 голов.
4. Пеле (1965) — 72 гола.
5. Зико (1979) — 72 гола.
6. Ромарио (2000) — 72 гола.
7. Роберт Левандовски (2021) — 69 голов.
8. Криштиану Роналду (2013) — 69 голов.
9. Криштиану Роналду (2012) — 63 гола.
10. Килиан Мбаппе (2025) — 62 гола.

Источник: Чемпионат

