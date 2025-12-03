Открылась ранняя продажа билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2026 года - ФОТО - ВИДЕО

Операционная компания Baku City Circuit объявила о старте ранней продажи билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который состоится в 2026 году.

Напомним, что гонка пройдет в Баку с 24 по 26 сентября.

Приобрести билеты можно на официальном сайте www.azerbaijangp.com.

Специальная скидка в размере 20%, доступная через официальный сайт и мобильное приложение Baku City Circuit, будет действовать до 15 декабря 2025 года.