 Открылась ранняя продажа билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2026 года
Открылась ранняя продажа билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2026 года

Феликс Вишневецкий16:37 - Сегодня
Открылась ранняя продажа билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2026 года - ФОТО - ВИДЕО

Операционная компания Baku City Circuit объявила о старте ранней продажи билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который состоится в 2026 году.

Напомним, что гонка пройдет в Баку с 24 по 26 сентября.

Приобрести билеты можно на официальном сайте www.azerbaijangp.com.

Специальная скидка в размере 20%, доступная через официальный сайт и мобильное приложение Baku City Circuit, будет действовать до 15 декабря 2025 года.

