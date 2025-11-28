Известный турецкий футбольный комментатор подарил Гурбанову футболку с автографами сборной Турции

Известный турецкий футбольный комментатор Эртем Шенер провёл встречу с главным тренером «Карабаха» Гурбаном Гурбановым.

Э.Шенер сообщил об этом у себя в соцсетях.

Во время визита комментатор подарил Гурбанову символическую футболку с номером 44, подписанную игроками сборной Турции, а также футбольный мяч.

В ответ Гурбан Гурбанов пожелал турецкой национальной команде удачи в стадии плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года.