Известный турецкий футбольный комментатор подарил Гурбанову футболку с автографами сборной Турции
Известный турецкий футбольный комментатор Эртем Шенер провёл встречу с главным тренером «Карабаха» Гурбаном Гурбановым.
Э.Шенер сообщил об этом у себя в соцсетях.
Во время визита комментатор подарил Гурбанову символическую футболку с номером 44, подписанную игроками сборной Турции, а также футбольный мяч.
В ответ Гурбан Гурбанов пожелал турецкой национальной команде удачи в стадии плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года.
264