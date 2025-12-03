Азербайджанские паралимпийцы завоевали в этом году 61 медаль

Паралимпийское движение в Азербайджане прошло стремительный путь развития и сегодня демонстрирует на международной арене успешные результаты. В 2025 году азербайджанские паралимпийцы показали на международной арене хорошие результаты. В общей сложности наши паралимпийцы завоевали 61 медаль, в том числе 22 золотые, 18 серебряных и 21 бронзовую. В этом году среди спортсменов один чемпион мира и два чемпиона Европы.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном паралимпийском комитете.

Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года. Его цель - продвижение прав людей с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам лиц с инвалидностью. Паралимпийское движение и паралимпийцы играют большую роль в достижении целей Международного дня людей с инвалидностью. Паралимпийцы демонстрируют невероятное мужество и выносливость, бросая вызов стереотипам о людях с инвалидностью.

2025 год стал знаменательным для наших юных паралимпийцев. Национальная паралимпийская сборная Азербайджана, дебютировавшая на Европейских юношеских паралимпийских играх, которые были организованы в седьмой раз, была представлена 17-ю спортсменами в 7 видах спорта и завершила соревнования с 4 золотыми, 2 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

Отмечается, что в настоящее время, согласно реестру спортсменов, около 100 паралимпийцев продолжают тренировки по 10 видам спорта (9 летним и 1 зимнему виду спорта). Наши юные паралимпийцы завоевали на спортивных играх Гимназиады ISF U-15, которые прошли в этом году в сербском Златиборе, в общей сложности 9 медалей, в том числе 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Отметим также, что единственный на Кавказе Паралимпийский спортивный комплекс функционирует в Сумгайыте.