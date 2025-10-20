В Азербайджане ограничили импорт из-за вспышек опасных заболеваний животных за рубежом

Агентство продовольственной безопасности заявляет о том, что эпизоотическая ситуация в стране находится под контролем.

Согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в румынском уезде Тимиш, венгерском уезде Ваш, хорватском уезде Сисацко-Мославина и восточном регионе Королевства Марокко зарегистрированы случаи блутанга.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности АР, в сообщении пресс-службы которого также отмечается, что в регионе Бургундия - Франш-Конте Французской Республики выявлены случаи узелкового дерматита, а в регионах О-де-Франс и Пеи-де-ла-Луар Франции, в провинции Найнава Иракской Республики, в Клайпедском регионе Литовской Республики и в федеральной земле Бранденбург Федеративной Республики Германия зафиксированы случаи высокопатогенного птичьего гриппа.

С целью защиты территории республики от распространения этих инфекционных заболеваний, с учётом принципа зонирования Агентство продовольственной безопасности ввело временные ограничения на импорт соответствующих товаров из указанных регионов в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных», - отмечают в AQTA, подчеркивая, что одновременно для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет.

