Общество

Bakcell разыгрывает 1 автомобиль и 7 “iPhone 17” на этой неделе!

First News Media16:17 - Сегодня
Bakcell разыгрывает 1 автомобиль и 7 “iPhone 17” на этой неделе!

В мега-лотерее лидера инноваций Bakcell эмоции растут с каждым днём!

Не упусти шанс стать третьим обладателем Zeekr 001 уже на этой неделе! Активируй пакет «Шанс» и присоединяйся к числу победителей:
• Пакет «Шанс» за 1 AZN – 3 шанса → *808#3#YES
• Пакет «Шанс» за 5 AZN – 25 шансов → *808#25#YES
• Пакет «Шанс» за 20 AZN – 150 шансов → *808#150#YES

Напоминаем, что абоненты Bakcell получают возможность выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финале.

Уже 2 участника выиграли Zeekr 001, а 15 участников — iPhone 17.

Подробнее на сайте: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

На правах рекламы

