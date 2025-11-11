Дешёвые, но опасные: почему азербайджанцы покупают автомобили после краш-тестов - ВИДЕО
В последнее время заметно вырос интерес к покупке автомобилей, выставленных на продажу после краш-тестов в зарубежных странах.
Как передает 1news.az, по данным Xezerxeber, основной аргумент большинства покупателей заключается в том, что такие автомобили имеют доступную цену и небольшой пробег.
Однако восстановление этих автомобилей не является ни лёгким, ни дешёвым процессом.
Мастер Халиг Алимамедов говорит, что такие автомобили предлагаются производителем по цене, в несколько раз ниже их реальной стоимости. Мастер сообщил, что в настоящее время они испытывают чрезмерные трудности при работе с одним из таких автомобилей.
По словам Халига Алимамедова, иногда после восстановления такие машины выглядят беспроблемными, но скрытые технические неисправности всё же остаются. В частности, могут не функционировать должным образом подушки безопасности и электронные системы управления.
Специалисты рекомендуют покупателям тщательно проверять историю таких автомобилей перед покупкой.
Машины, прошедшие краш-тест, иногда ремонтируются прямо в той же стране и продаются под новым названием.
Подробнее в видео: