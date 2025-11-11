 Дешёвые, но опасные: почему азербайджанцы покупают автомобили после краш-тестов - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Дешёвые, но опасные: почему азербайджанцы покупают автомобили после краш-тестов - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:25 - Сегодня
Дешёвые, но опасные: почему азербайджанцы покупают автомобили после краш-тестов - ВИДЕО

В последнее время заметно вырос интерес к покупке автомобилей, выставленных на продажу после краш-тестов в зарубежных странах.

Как передает 1news.az, по данным Xezerxeber, основной аргумент большинства покупателей заключается в том, что такие автомобили имеют доступную цену и небольшой пробег.

Однако восстановление этих автомобилей не является ни лёгким, ни дешёвым процессом.

Мастер Халиг Алимамедов говорит, что такие автомобили предлагаются производителем по цене, в несколько раз ниже их реальной стоимости. Мастер сообщил, что в настоящее время они испытывают чрезмерные трудности при работе с одним из таких автомобилей.

По словам Халига Алимамедова, иногда после восстановления такие машины выглядят беспроблемными, но скрытые технические неисправности всё же остаются. В частности, могут не функционировать должным образом подушки безопасности и электронные системы управления.

Специалисты рекомендуют покупателям тщательно проверять историю таких автомобилей перед покупкой.

Машины, прошедшие краш-тест, иногда ремонтируются прямо в той же стране и продаются под новым названием.

Подробнее в видео:

Поделиться:
210

Актуально

Спорт

Азербайджанский боксер выиграл золотую медаль Исламиады

Политика

Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного ...

Общество

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

Спорт

Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде

Общество

В Азербайджане за сутки раскрыто более двух десятков преступлений

Дешёвые, но опасные: почему азербайджанцы покупают автомобили после краш-тестов - ВИДЕО

Украл вещи на 2000 манатов - попался с наркотиками

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Дедушка убитой мужем Гюльтекин: Она была замужем всего два месяца, он выпустил в спящую пять патронов - ВИДЕО

Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти

Оплата банковскими картами станет доступна на всех станциях метро

Последние новости

В Азербайджане за сутки раскрыто более двух десятков преступлений

Сегодня, 09:50

Россия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве

Сегодня, 09:40

Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного Кавказа - ВИДЕО

Сегодня, 09:35

Сенат США одобрил проект о финансировании правительства

Сегодня, 09:30

Дешёвые, но опасные: почему азербайджанцы покупают автомобили после краш-тестов - ВИДЕО

Сегодня, 09:25

Украл вещи на 2000 манатов - попался с наркотиками

Сегодня, 09:20

Глава BBC ушел в отставку из-за скандала с речью Трампа

Сегодня, 09:10

Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Сегодня, 09:00

Азербайджанские боксеры завершили Исламиаду с 6 медалями

Сегодня, 00:03

В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль: 8 человек погибли, более 20 пострадали

10 / 11 / 2025, 23:42

В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Сирии - ОБНОВЛЕНО

10 / 11 / 2025, 23:20

Азербайджанский боксер выиграл золотую медаль Исламиады

10 / 11 / 2025, 23:00

США смягчат санкционные меры в отношении Сирии

10 / 11 / 2025, 22:40

Стала известна страна, где пройдут VII Игры исламской солидарности

10 / 11 / 2025, 22:20

Грузия требует от ЕС уважения к выбору народа и прекращения давления

10 / 11 / 2025, 21:30

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

10 / 11 / 2025, 21:00

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

10 / 11 / 2025, 20:40

Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл домой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

10 / 11 / 2025, 20:20

Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде

10 / 11 / 2025, 20:00

В ДТП в Гаджигабуле погибли 2 человека - ФОТО

10 / 11 / 2025, 19:40
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52