Дешёвые, но опасные: почему азербайджанцы покупают автомобили после краш-тестов - ВИДЕО

В последнее время заметно вырос интерес к покупке автомобилей, выставленных на продажу после краш-тестов в зарубежных странах.

Как передает 1news.az, по данным Xezerxeber, основной аргумент большинства покупателей заключается в том, что такие автомобили имеют доступную цену и небольшой пробег.

Однако восстановление этих автомобилей не является ни лёгким, ни дешёвым процессом.

Мастер Халиг Алимамедов говорит, что такие автомобили предлагаются производителем по цене, в несколько раз ниже их реальной стоимости. Мастер сообщил, что в настоящее время они испытывают чрезмерные трудности при работе с одним из таких автомобилей.

По словам Халига Алимамедова, иногда после восстановления такие машины выглядят беспроблемными, но скрытые технические неисправности всё же остаются. В частности, могут не функционировать должным образом подушки безопасности и электронные системы управления.

Специалисты рекомендуют покупателям тщательно проверять историю таких автомобилей перед покупкой.

Машины, прошедшие краш-тест, иногда ремонтируются прямо в той же стране и продаются под новым названием.

Подробнее в видео: