Преступления на $412 тысяч: Санан Асадсаде объявлен в розыск

Объявлен в розыск 27-летний Санан Явер оглу Асадсаде, подозреваемый в совершении массового мошенничества в отношении граждан под видом доставки автомобилей из-за рубежа, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в отношении С.Асадзаде в Наримановском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по 17 эпизодам мошенничества. Ущерб, причиненный гражданам по данным фактам, составляет $412 тысяч.

Установлено, что он, дав гражданам ложные обещания, покинул страну. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Источник: Musavat.com