В Турции погиб известный азербайджанский журналист

Известный азербайджанский журналист, корреспондент телеканала Euronews трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.

Как передает 1news.az, об этом Trend сообщили близкие журналиста.

Эмин Ибрагимов был одним из самых ярких представителей азербайджанской журналистики.

Его репортажи, подготовленные для Euronews, особенно сюжеты, снятые в дни Отечественной войны 2020 года, принесли ему большой авторитет благодаря объективности и глубокому профессионализму.