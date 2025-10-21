Пассажирский автобус выехал на бульвар и врезался в деревья - ВИДЕО

Сегодня около 10 часов утра на территории Сабаильского района столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

Как сообщает 1news.az, на проспекте Нефтяников крупногабаритный автобус марки BMC, принадлежащий ООО "Bakubus", потерял управление и выехал на территорию Приморского национального парка (Бульвара). Транспортное средство остановилось, врезавшись в деревья на бульваре.

В результате происшествия автобусу нанесен значительный ущерб. Информация о пострадавших отсутствует.