Вице-спикер парламента Армении анонсировал переговоры с Турцией по железной дороги Гюмри-Карс
Заседание межведомственных комиссий Армении и Турции по восстановлению и возобновлению работы железной дороги Гюмри-Карс состоится в ближайшее время.
Об этом в беседе с журналистами 21 октября заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.
Он отметил, что информация о месте проведения заседания будет объявлена дополнительно.
Рубинян также сообщил, что переговоры об открытии границ продолжаются.
Источник: News.am
