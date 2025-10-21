Вице-спикер парламента Армении анонсировал переговоры с Турцией по железной дороги Гюмри-Карс

Заседание межведомственных комиссий Армении и Турции по восстановлению и возобновлению работы железной дороги Гюмри-Карс состоится в ближайшее время.

Об этом в беседе с журналистами 21 октября заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

Он отметил, что информация о месте проведения заседания будет объявлена дополнительно.

Рубинян также сообщил, что переговоры об открытии границ продолжаются.

Источник: News.am