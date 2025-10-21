Германия даст грант Армении: Оппозиция бьет тревогу из-за госдолга

Основное внимание в ходе обсуждений между правительствами Армении и Германии было уделено сотрудничеству в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, профессионального технического образования, улучшения водной инфраструктуры, реформ территориального управления и технологического сектора.

Об этом на заседании Национального Собрания во время обсуждения вопроса ратификации Соглашения «О финансовом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Федеративной Республики Германия на 2023 год» заявил 21 октября министр экономики республики Геворг Папоян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, Армении будут предоставлены грант и кредит в размере 84,6 млн. евро, из которых 69 млн. евро – это сумма в рамках одного соглашения (из них 66 млн. евро – кредит), а 3 млн. евро – грант. Гранты в размере 15,6 млн. евро будут предоставлены в рамках технического соглашения, заключенного через GIZ.

«Кредит будет предоставлен в два этапа. Так, на первом этапе будут предоставлены кредит в размере 26 млн. евро и грант в размере 2 млн. евро. На втором этапе – кредит в размере 40 млн. евро и грант в размере 1 млн. евро. Средства будут направлены на реализацию программы «Развитие возобновляемой энергетики и энергоэффективности», - сказал Папоян.

Проект Правительства, несмотря на довольно позитивную презентацию, вызвал озабоченность парламентской оппозиции. Так, депутат от оппозиционного блока «Армения» Артур Хачатрян заявил, что власти, по сути, в очередной раз решили увеличить и без того раздутый государственный долг, и что для реализации этой цели они постарались всячески прикрыть свои намерения, обернув проект в красивую обертку.