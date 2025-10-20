 Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной | 1news.az | Новости
Общество

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

20:00 - Сегодня
«Рамиза Мехтиева я видел только по телевизору и один раз, когда устраивался на работу».

Об этом заявил Qafqazinfo бывший судья Кямал Алиев, чьё имя упоминалось в числе приближённых Рамиза Мехтиева.

«Где я, а где Рамиз Мехтиев? Когда он был на должности, меня уволили с поста судьи. Если бы я был его человеком, кто осмелился бы меня уволить? У кого бы хватило духу подойти ко мне? Наоборот, если бы я был его человеком, меня бы назначили председателем суда или на другую высокую должность. Как я уже говорил, Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной, не говоря уже о том, чтобы звать на встречи в Новханы. А теперь меня пытаются к нему привязать», — отметил К. Алиев, который сейчас работает адвокатом.

Отметим, что Кямал Алиев ранее работал судьёй Тертерского районного суда. Позже он был отстранён от судебной системы в связи с решениями по так называемому «Тертерскому делу». После назначения Рамиза Мехтиева президентом Национальной академии наук, К. Алиев возглавил юридический отдел Академии. Некоторое время назад бывший депутат Эльтон Мамедов обвинил его в причастности к «Тертерскому делу», а также в притеснении военнослужащих в сговоре с Неджмеддином Садыковым и Рамизом Мехтиевым.

