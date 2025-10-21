Погода на среду: В Баку ожидается до 20 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 22 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако в ночь с 21 на 22 число и утром в некоторых местах возможен дождь. Переменный северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, днём 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы и составляет 766 мм рт. ст., относительная влажность 70-80 %.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди с грозой. В отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорных районах снег. Местами временами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14 градусов, днём 18-22 градуса, в горах ночью 4-8 градусов, днём 10-15 градусов тепла.