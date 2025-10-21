Павел Дуров намерен выкупить украденные из Лувра драгоценности

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров cообщил о готовности купить украденные из французского Лувра драгоценности.

«Рад купить украденные украшения и вернуть их в Лувр. Имею в виду, конечно, Лувр Абу-Даби, там никто не ворует» - отмечает П.Дуров в социальной сети Х.

Также основатель Telegram подчеркивает, что его «совершенно не удивило ограбление Лувра»: «Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным».

