Глава МИД Польши допустил, что Путин будет арестован, если его самолет пролетит над территорией страны по пути в Будапешт

First News Media13:55 - Сегодня
Глава МИД Польши допустил, что Путин будет арестован, если его самолет пролетит над территорией страны по пути в Будапешт

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что если президент РФ Владимир Путин полетит на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапешт через Польшу, то его самолет может быть принудительно посажен на территории этой страны, а сам президент России — арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Об этом он заявил в интервью Radio Rodzina, его слова приводит телеканал TVN24.

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не обяжет правительство остановить такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в суд в Гааге», — заявил Сикорский.

По его мнению, российская сторона знает об этом.

«И, соответственно, если этот саммит состоится <…>, самолеты будут летать по другому маршруту», — добавил глава МИД.

Он также выразил надежду, что в саммите России и США примет участие и Украина.

Дональд Трамп провел 16 октября телефонный разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого анонсировал встречу президентов США и России в Венгрии. Точной даты этих переговоров пока нет.

Венгрия заявила, что Владимиру Путину не будет угрожать арест по ордеру Международного уголовного суда во время его визита в Будапешт. В свою очередь министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев дал понять, что Болгария по запросу России готова разрешить Владимиру Путину пролететь над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в столице Венгрии.

Источник: Meduza

