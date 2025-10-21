В Москве убит известный кинооператор - подозревается гражданин Армении

В Москве возле своего дома убит известный кинооператор и режиссер Сергей Политик, ему было 56 лет, сообщил продюсер Владимир Стуканов.

"Хороший человек. Занимался делом. Никому не сделал ничего плохого. И все. Больше его нет. За что? Сергей Политик. Вышел покурить. Зарезали", - написал он в соцсети "ВКонтакте", пишут российские СМИ.

Как пишут СМИ, его зарезал 33-летний гражданин Армении, с которым у Политика завязался конфликт возле подъезда. Подозреваемый ударил режиссера ножом в грудь, после чего тот умер в больнице. Сам нападавший скрылся, сейчас его ищут.

Политик работал над сериалом "Закрытая школа", художественными фильмами "Няньки", "Домовой", "Одноклассники. Бывших не бывает".