 МВД Азербайджана объяснило, как оформить поездку в освобожденные районы - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

МВД Азербайджана объяснило, как оформить поездку в освобожденные районы - ВИДЕО

First News Media09:05 - Сегодня
МВД Азербайджана объяснило, как оформить поездку в освобожденные районы - ВИДЕО

В Министерстве внутренних дел Азербайджана в рамках новой рубрики "Полиция отвечает" был разъяснен порядок регистрации граждан для проезда на освобожденные территории.

В видеоролике, подготовленном ведомством, предоставлена подробная информация о порядке регистрации через мобильное приложение E-Polis для граждан, желающих посетить освобожденные от оккупации территории, никаких дополнительных сборов или платежей для этого не требуется.

При регистрации граждане могут подать заявление в электронной форме, просто введя данные удостоверения личности и необходимую информацию о цели поездки.

237

