Хегсет: США не увеличат масштабы войны против Ирана для сопровождения танкеров

США не планируют расширять военные действия против Ирана в случае необходимости проведения операций по конвоированию танкеров и других судов через Ормузский пролив.

Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.

«У нас есть возможности, которых нет ни у одной другой страны на Земле, и мы, безусловно, работаем с нашими партнерами в сфере энергетики на всех уровнях администрации, чтобы контролировать эту ситуацию», - сказал Хегсет.

«Что касается масштабов, то миру нужно понимать, что это не планировалось и не будет расширяться. Мы точно знаем, чего мы пытаемся здесь достичь, и американский народ может быть в этом уверен», - заявил он на пресс-конференции.

Источник: ТАСС