Пашинян: Армения все еще изучает предложения партнеров по модульным атомным реакторам
Ереван настроен развивать технологию малых модульных реакторов.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите по ядерной энергии в Париже.
Власти, как заявил армянский премьер, сейчас тщательно изучают технологии и оценивают предложения международных партнеров., хотя в начале февраля он подписал соглашение с Вэнсом об американских модульных реакторах на общую сумму $9 млрд (вместе с топливом и обслуживанием реакторов).
В процессе выбора малых модульных реакторов Армения руководствуется соображениями надежности, долгосрочной устойчивости и приверженности высочайшим стандартам ядерной безопасности, защищенности и нераспространения, заявил он.
Источник: «Sputnik Армения»
276