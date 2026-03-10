Пашинян: Армения все еще изучает предложения партнеров по модульным атомным реакторам

Ереван настроен развивать технологию малых модульных реакторов.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите по ядерной энергии в Париже.

Власти, как заявил армянский премьер, сейчас тщательно изучают технологии и оценивают предложения международных партнеров., хотя в начале февраля он подписал соглашение с Вэнсом об американских модульных реакторах на общую сумму $9 млрд (вместе с топливом и обслуживанием реакторов).

В процессе выбора малых модульных реакторов Армения руководствуется соображениями надежности, долгосрочной устойчивости и приверженности высочайшим стандартам ядерной безопасности, защищенности и нераспространения, заявил он.

Источник: «Sputnik Армения»