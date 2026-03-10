Президент футбольной федерации Конго приговорён к пожизненному заключению

Президент федерации футбола Республики Конго (FECOFOOT) Жан-Ги Блез Майолас приговорён к пожизненному заключению. Об этом сообщают местные источники.

Суд признал его виновным в отмывании денег, подделке документов и использовании фальшивых документов, незаконном получении процентов и хищении средств FIFA во время пандемии COVID-19.

По данным следствия, Майолас присвоил средства, выделенные на развитие женского футбола и строительство тренировочного центра. Ранее его обвиняли в хищении 1,3 миллиона долларов, выделенных FIFA. Почти 500 тысяч долларов из этой суммы были предназначены для национальной женской сборной страны.

Майолас был задержан в конце мая 2025 года сотрудниками Центрального управления разведки и документации (CID) при Министерстве внутренних дел.

Вместе с ним был арестован генеральный секретарь FECOFOOT Баджи Момбо Вантете. Обе стороны отвергли выдвинутые против них обвинения, назвав это заговором против них.