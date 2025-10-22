В Израиле опознали тела еще двух заложников ХАМАС

Израильские судмедэксперты опознали тела еще двух заложников, которые были возвращены палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в среду канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

“После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семьям заложников Арье (Залмана) Залмановича и Тамира Адара, что их тела возвращены в Израиль и процедура опознания завершена”, - говорится в сообщении.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Источник: РИА Новости