Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проведении 100-летнего юбилея первого Тюркологического съезда».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Министерству культуры поручено совместно с Национальной академией наук и Министерством науки и образования подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея первого Тюркологического съезда. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения