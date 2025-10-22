Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического съезда
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проведении 100-летнего юбилея первого Тюркологического съезда».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Министерству культуры поручено совместно с Национальной академией наук и Министерством науки и образования подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея первого Тюркологического съезда. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения
