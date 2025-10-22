Егяна Гаджиева: Азербайджан переводит регион из состояния «после войны» в этап устойчивого мира

Президент Ильхам Алиев в очередной раз подчеркнул неизменную приверженность Азербайджана делу установления прочного мира, а также укрепления стабильности, безопасности и взаимного доверия в регионе.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. И первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, 21 октября в Астане.

«Сегодня наступает, даже, я бы сказал, наступил новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли. Ну, и конечно, роль Президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает самой высокой оценки», - сказал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что саммит, который состоялся 8 августа в Вашингтоне, «по существу, положил конец многолетнему конфликту и открывает большие перспективы для развития, в том числе в широком региональном контексте - на Евразийском континенте».

Президент Ильхам Алиев отметил, что одним из достижений Вашингтонского саммита в августе является проект TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity): «Президент Трамп дал свое имя этому проекту, что, естественно, говорит о том, что этот проект обязательно будет реализован. Тем самым открывается еще один маршрут Среднего коридора. В добавление к традиционному появляется еще один – через Зангезур с грузооборотом в 15 миллионов тонн на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту сам по себе, но и также будет иметь еще больший потенциал к приему и отправке этих грузов».

Коснувшись потенциала проекта Зангезурского коридора, глава государства подчеркнул, что он огромен: «Открытие Зангезурского коридора в ближайшие годы намного увеличит пропускную способность вопросов, связанных с транспортом и логистикой».

«На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся, с такой же скоростью это все будет реализовано и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года», - заявил глава Азербайджанского государства.

Таким образом, мирная повестка на Южном Кавказе приобретает реальные очертания и становится неотъемлемой частью региональной политической реальности.

Заявление Президента Азербайджана об отмене ограничений на транзит грузов приветствовали в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву: «Азербайджан сделал важный шаг. Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на перевозку грузов в Армению. Это очень важное заявление, и я хочу выразить свою признательность Президенту Азербайджана. Происходит то, что казалось невероятным несколько месяцев назад. Из Казахстана через Грузию и Азербайджан в Армению импортируется пшеница», - сказал Пашинян, выступая сегодня на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси, передают армянские СМИ.

Он напомнил о подписании Вашингтонской декларации при поддержке президента США Дональда Трампа, где есть отсылка к открытию транспортных коммуникаций, а также 4-м пункте Вашингтонской декларации о реализации маршрута Трампа на территории Армении: «Сейчас мы работаем с США над реализацией этих договоренностей».

По его словам, позитивный диалог с Турцией дает надежду, что в ближайшее время можно будет открыть границу. «Мы не только политически, но и технически готовы прямо сегодня обеспечить транзит грузовых машин через Турцию в Азербайджан и наоборот. На территории Армении дороги и приграничная инфраструктура готовы к этому по маршруту Маргара, Ехегнадзор, Сисиан, Горис», - сказал Пашинян.

Он отметил, что политически армянская сторона готова также обеспечить транзит грузов из Нахчывана в Азербайджан и наоборот по территории Армении, но инфраструктура отсутствует: «Политически мы готовы обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Нахчываном, Турцией и Азербайджаном, но железная дорога нуждается в ремонте и восстановлении. Уверен, что эти технические вопросы будут решены в течение 2-3 лет». Он сказал, что в ближайшее время по территории Армении из Азербайджана в Нахчыван, а также между Арменией, Азербайджаном и Турцией будут проложены трубопроводы, линии электропередач. Будут обеспечены также железнодорожные и автокоммуникации: «Все это обсуждается в рамках проекта TRIPP вместе с азербайджанскими и турецкими партнерами».

«Самым важным условием для реализации всего этого является мир, который по итогам Вашингтонского саммита был установлен между Арменией и Азербайджаном. Сейчас мы работаем над институционализацией мира с Азербайджаном, над подписанием и ратификацией мирного договора с Баку. Все коммуникации откроются, принеся исторические изменения нашему региону», - сказал Пашинян.

Вчера армянские медиа процитировали пресс-секретаря премьера Армении Назели Багдасарян: «Этот шаг имеет важное значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне».

Вице-премьер страны Мгер Григорян также приветствовал заявление главы Азербайджанского государства о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. Он высоко оценил усилия своих азербайджанских и казахстанских коллег и проделанную ими в этом направлении работу. Министр экономики Геворг Папоян сообщил, что «в ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по железной дороге Азербайджан-Грузия». «Мир установлен», - сказал он.

В азербайджанском экспертном сообществе значение этого шага оценивается как крайне важное. Своим мнением по теме с 1news.az поделилась член правления Совета печати Азербайджана, политолог Егяна Гаджиева.

«Азербайджан сегодня выступает не только как сторона бывшего конфликта, который он сумел урегулировать собственными силами. Сегодня наша страна - это ключевой региональный логистический хаб, соединяющий Азию и Европу через Южный Кавказ, Центральную Азию и Ближний Восток.

В последние годы с подачи армянской диаспоры и поддерживающих ее кругов активно продвигалась концепция так называемого «состояния после войны» в регионе. Это предполагало, что мир и стабильность остаются хрупкими, а значит, регион якобы не готов к масштабным инвестициям, транзиту и инфраструктурным проектам.

Объявленный Азербайджаном переход от состояния «после войны» к «этапу мира» означает попытку институционализировать и закрепить достигнутые изменения - транспортные маршруты, инвестиции, транзит и инфраструктура становятся частью новой архитектуры региональной интеграции и безопасности», - сказала Егяна Гаджиева.

По ее словам, с точки зрения мирного процесса с Арменией снятие Азербайджаном ограничений на транзит, запуск новых маршрутов и реализация инфраструктурных проектов - это шаги, которые усиливают взаимодействие и формируют экономические стимулы для устойчивой стабильности: «Это соответствует глобальной тенденции, когда транспортно-логистические коридоры становятся инструментом мира и сотрудничества. Так, проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) направлен на создание альтернативного маршрута для транзита между Каспийским регионом и Европой. Когда Зангезурский коридор и TRIPP заработают в полную силу, это существенно увеличит транзитный потенциал Азербайджана, Казахстана и других стран Центральной Азии».

Политолог подчеркнула, что Азербайджан активно выстраивает новую внешнеполитическую стратегию, опираясь на геополитические успехи после Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года: «Это, в то же время, усиливает его транзитную привлекательность и укрепляет союзы с Казахстаном, Турцией, США и Европейским Союзом».

«Для Южного Кавказа формирование нового транспортного узла, соединяющего Европу, Азию и Ближний Восток - через Средний коридор, Зангезурский коридор, TRIPP - открывает огромный потенциал, который будет влиять на глобальные цепочки поставок», - убеждена эксперт.

В этом контексте Егяна Гаджиева коснулась итогов государственного визита Президента Ильхама Алиева в Астану: «Для Казахстана сотрудничество с Азербайджаном означает выход на Кавказ и далее в Европу. Для Азербайджана – это, прежде всего, укрепление своего стратегического положения как регионального, так и глобального игрока».

«Ключевые направления партнерства между Азербайджаном и Казахстаном - транспорт, инвестиции и логистика - продолжают укрепляться, что подтверждается тематикой второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджан–Казахстан», - сказала она.

«В целом, практика показывает, что устойчивое функционирование транзитных маршрутов и транспортных коридоров создает прочную основу для долгосрочного сотрудничества и снижает риск возобновления военных конфликтов, формируя реальные предпосылки для прочного мира между Азербайджаном и Арменией», - резюмировала Егяна Гаджиева.