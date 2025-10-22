Сегодня Bakcell определит 3-го обладателя автомобиля в мега-лотерее!

Как сообщает 1news.az, сегодня Bakcell определит следующего победителя автомобиля «Zeekr 001» в рамках своей мега-лотереи!

С учётом победителей, объявленных в предыдущие недели, это уже третий обладатель автомобиля.

В рамках лотереи компания каждую неделю определяет победителя розыгрыша автомобиля, а победителей iPhone 17 — каждый день.

Выбор победителей транслируется в прямом эфире на страницах Bakcell в социальных сетях.

Чтобы стать победителем лотереи, достаточно приобрести пакеты «Шанс», которые предоставляют не только участие в розыгрыше, но и минуты для разговоров внутри сети.

* Для 3 пакетов «Шанс»: *808#3#YES

* Для 25 пакетов «Шанс»: *808#25#YES

Подробная информация: lotereya.bakcell.com

