США потребовали от Ирака разоружить проиранские вооруженные формирования

Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиаа аль-Судани обсудили усилия по завершению коммерческих сделок США в Ираке, говорится в сообщении заместителя представителя Госдепа США Томми Пигго.

«Госсекретарь поздравил премьер-министра с возобновлением экспорта нефти по трубопроводу Ирак-Турция, что принесет пользу Ираку, Турции и американским предприятиям. Госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость разоружения поддерживаемых Ираном ополченцев, которые подрывают суверенитет Ирака, угрожают жизни и бизнесу американцев и иракцев и разворовывают иракские ресурсы для Ирана.

Госсекретарь подтвердил, что США приверженность тесному сотрудничеству с иракскими партнерами для продвижения наших общих интересов: защиты суверенитета Ирака, укрепления региональной стабильности и укрепления наших экономических связей», - отмечается в сообщении.

Источник: РБК