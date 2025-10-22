Азербайджанский борец стал чемпионом мира среди молодежи

В Нови-Саде (Сербия) продолжается молодежный чемпионат мира (U-23) по спортивной борьбе. Азербайджанские спортсмены демонстрируют высокие результаты, особенно в греко-римском стиле.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский спортсмен Эльмир Алиев в финальной схватке одолел представителя России Алибека Амирова (UWW) со счетом 3:2 и стал чемпионом мира в своей весовой категории. Ранее золото принес Зия Бабашов (63 кг).

Руслан Нуруллаев (72 кг) в утешительной схватке одержал победу над представителем Армении Каспаром Тертеряном со счетом 3:1 и завоевал бронзовую медаль.

Сегодня также выступали Эсмер Джанкуртаран (50 кг), Илькин Гурбанов (60 кг) и Эльмин Алиев (82 кг). Гурбанов продолжит борьбу в утешительном раунде, а Джанкуртаран и Эльмин Алиев завершили участие в соревнованиях.