 Легендарный сумоист сможет участвовать в чемпионате мира в Баку в качестве звездного гостя
Легендарный сумоист сможет участвовать в чемпионате мира в Баку в качестве звездного гостя

First News Media18:30 - Сегодня
Легендарный сумоист сможет участвовать в чемпионате мира в Баку в качестве звездного гостя

Самый титулованный в мире мастер сумо, легендарный Хакухо Сё, неоднократно попадавший в Книгу рекордов Гиннесса, может принять участие в качестве звездного гостя в чемпионате мира по сумо, который впервые пройдет в Азербайджане.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил вице-президент Ассоциации японских боевых искусств и культуры Ульви Агамиров.

Официальный представитель структуры заявил, что в связи с этим они провели предварительные переговоры с Хакухо Сё: «Предварительные переговоры дали положительный результат. Мы хотим, чтобы Хакухо Сё был с нами на чемпионате мира в Баку. Однако окончательное решение примет он сам».

Отметим, что чемпионат мира по сумо состоится 17-18 октября будущего года в бакинском Дворце спорта.

