Распространились слухи о смерти Брижит Бардо: Официальное заявление - ФОТО

Популярный французский блогер Акабабе (Анисса Зитуни) распространил в социальных сетях информацию о том, что не стало 91-летней французской актрисы Брижит Бардо.

Вскоре пост был удален, произошло это из-за того, что сама Б.Бардо отреагировала на слухи о своей смерти.

«Я не знаю, какой идиот распространил эту фейковую новость о моей кончине, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить», - говорится в официальном заявление актрисы, опубликованном на ее странице в социальной сети X.

Однако блогер Акабабе продолжает утверждать, что актрисы уже нет в живых, а ее соцсети ведет кто-то другой: «Вы всё увидите, когда AFP (французское информационное агентство – прим. ред.) официально объявит о смерти».

В свою очередь представитель Брижит Бардо в комментарии заявляет, что «мадам Бардо сейчас отдыхает дома. С ней всё в порядке».

Отметим, что информация о якобы смерти Б.Бардо появилась вскоре после ее выписки из частной клиники, куда она была госпитализирована с серьезным заболеванием и где ей провели операцию.