Идрис Эльба стал рыцарем

Британский актёр Идрис Эльба был удостоен рыцарского звания в рамках новогоднего списка наград Великобритании.

Власти Великобритании отметили актёра за вклад в работу с молодёжью - его фонд Elba Hope Foundation, среди прочего, проводит кампанию против преступлений с применением холодного оружия среди молодых людей, сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters.

Отметим, что 53-летний британский актер кино и телевидения Идрис Эльба, наиболее известный по фильмам «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Призрачный гонщик 2», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», трилогии «Тор» и «Между нами горы».

